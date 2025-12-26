Periodistas de Huánuco comparten alegría con escolares de Huiyan

En un ambiente de alegría y transparencia, la Municipalidad Distrital de Amarilis realizó su gran sorteo de fin de año, con el objetivo de reconocer y premiar a los vecinos que cumplen puntualmente con el pago de sus tributos municipales.

La actividad fue encabezada por el alcalde Roger Hidalgo, quien destacó la importancia del compromiso ciudadano para el desarrollo del distrito. El sorteo incluyó canastas navideñas, panetones y como premio principal un trimóvil marca Bajaj, generando gran expectativa entre los asistentes.

La ganadora del premio mayor fue Elaida Gómez Espinoza, madre de familia amarilense y contribuyente puntual hasta el año 2025, quien recibió un trimóvil Bajaj de color azul, tras un sorteo público certificado por el notario Alex Herrera Arias.