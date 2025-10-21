



El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huánuco condenó a 35 años de prisión a Ander Clinton Merino Ramírez (25), conocido como el ‘Monstruo de Puente Durand’, tras ser hallado culpable de los delitos de abuso sexual en agravio de dos menores y actos contra el pudor en perjuicio de una tercera víctima.

La sentencia se dictó tras un proceso judicial en el que se valoraron las pruebas presentadas por la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú.

El caso conmocionó a la población luego de que se revelara, en mayo de 2024, que Merino Ramírez fue capturado por agentes del Departamento de Investigación Criminal en el centro poblado de Villa Paraíso, distrito de Chinchao, en cumplimiento de una orden judicial. Las investigaciones determinaron que los delitos se cometieron en la zona de Puente Durand, donde el sentenciado habría utilizado amenazas y manipulación para someter a las víctimas.

PENA DRÁSTICA

Aunque el Ministerio Público solicitó cadena perpetua, el tribunal optó por imponer una pena de 35 años de cárcel, que deberá cumplirse hasta el año 2059, salvo que sea modificada en una eventual apelación.

Merino Ramírez permanecerá recluido en el penal de Huánuco (ex Potracancha), bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

PERVERTIDO Y DELINCUENTE

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huánuco condenó a 35 años de prisión a Ander Merino (25), conocido como el ‘Monstruo de Puente Durand’, tras ser hallado culpable de los delitos de abuso sexual en agravio de dos men○res y actos contra el pudor en perjuicio de un tercero. La sentencia se dictó luego de un proceso judicial que contó con las pruebas presentadas por la fiscalía y la Policía Nacional del Perú.

El caso, que causó gran impacto en la población, fue revelado en mayo de 2024 cuando agentes del Departamento de Investigación Criminal capturaron al sentenciado en el poblado de Villa Paraíso, distrito de Chinchao, tras una orden judicial. Las investigaciones establecieron que el sujeto cometió los delitos en la zona de Puente Durand, utilizando amenazas y manipulación hacia los menores.

Aunque la fiscalía solicitó cadena perpetua, el tribunal determinó imponer una pena de 35 años de cárcel, que deberá cumplirse hasta el año 2059, salvo modificación en segunda instancia. Merino Ramírez continuará recluido en el penal de Huánuco, ex Potracancha, bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).