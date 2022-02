El exdirigente de la asociación de motociclistas de Huánuco, Víctor Zevallos Matos, rechazó en un pronunciamiento emitido en las redes sociales el proyecto de ley anunciado por el ejecutivo, cuyo objetivo es prohibir que dos personas viajen en una moto lineal con la finalidad de controlar el accionar delincuencial.

Recordó que en agosto del 2017, un congresista de la República presentó un proyecto de ley donde se pretendía impedir que dos personas puedan movilizarse en una motocicleta.

“En los últimos días el señor presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres , nuevamente aparece con la misma cantaleta, de presentar en los próximos días un proyecto de ley con el mismo contenido” afirmó.

En esa medida sostuvo que los motociclistas de Tingo María, Huánuco y otras ciudades del departamento, n o pueden permitir porque consideran que es un abuso e improvisación. Advirtió que seguirán vigilantes a fin de defender los derechos de milites de motociclistas como lo hicieron en reiteradas oportunidades.

Dirigente asegura que hay bajo índice de criminalidad

“Rechazamos rotundamente el proyecto de ley, la moto lineal no es un lujo sino una necesidad y en la tarjeta de propiedad dice dos personas. Los que usamos motos no somos delincuentes y no se puede legislar pensando en Lima, toda vez que esto atenta contra la economía de la población. En Huánuco no existe alto índice de ciminalidad con motos lineales, sino que nos demuestren lo contrario” aseveró

Considera que el proyecto de ley es una barrasbada jurídica y evitarán su promulgación y reglamentación. Víctor Zevallos invocó a los congresistas que se asesoren bien con especialistas que conocen el tema, toda vez que, con esa ley no se combate la delincuencia.