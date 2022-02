La especialista de Salud, Judith Palomino, lamentó que con estas circunstancias y durante la pandemia se haya retrocedido 10 años en cuanto a la lucha para evitar la mortalidad materna.

“A nivel nacional se ha llegado a equiparar casi el número de muertes maternas reportadas en el 2009 y 2010, toda vez que la pandemia ha perjudica bastante a la población, y la población gestante no ha sido ajena”, manifestó

Refirió, además, que el año pasado a nivel nacional hubo 482 muertes de mujeres, según el reporte del Ministerio de Salud, de esa cifra más de 132 casos es debido a la COVID-19 , esto antes que aparezca la vacuna para prevenir la nueva enfermedad vira l, el cual está muy claro.

En ese sentido, refirió que en el plano regional, en 2019 hubo 10 muertes maternas, el 2020, 15 decesos, de estos últimos 10 por causas directas y 5 indirectas. Precisó de las indirectas, en el 2020 una fue por covid-19, el 2021, se registro 17 muertes, 6 directas y 11 indirectas.

“Las directas es cuando la mujer fallece por una complicación netamente del embarazo, hemorragia, hipertensiva, sepsis o aborto, y las indirectas es cuando la gestante o parturienta post parto se complica por otras enfermedades que no son causas obstétricos, llámese tuberculosis, covid, cánce r”, detalló.

Palomino explicó que el 2021 hubo 11 muertes indirectas, 5 ha sido por covid,-19 frente a uno que se ha tenido en el 2020, a pesar de que la mujer ha estado más tiempo en las casas. Y en el 2021 los pacientes han empezado a salir de manera rutinaria y eso perjudico, por eso 5 casos de muerte por el virus, una por suicidio, una por cáncer, una joven de 19 años ha tenido un aborto provocado, al que los especialistas lo han catalogado como aborto criminal.

Dos gestantes fallecen por virus y dengue

En enero del presente año lamentablemente se ha registrado dos muertes maternas, una que llegó de la ciudad de Tingo María con dengue hemorrágico, pero los profesionales de EsSalud, no la pudieron salvar a pesar del esfuerzo que hicieron, pero sí a su bebé.

Palomino informó que la otra muerte se trata de una mujer de la provincia de Pachitea que no quiso vacunarse contra la Covid-19 y no tenía ninguna dosis, es más cuando la identifican ser positiva del virus porque tenía tos persistente y todo los síntomas de covid, se le hizo la referencia para ser traslada a la ciudad de Huánuco y ella se negó, más bien con ayuda de sus familiares se escapó del establecimiento de salud de dicha localidad y, pese a la búsqueda por parte del personal de Salud, no fue ubicada y recién a los 6 0 7 días de la que se escapó, comunicaron que había fallecido.

La idiosincrasia de la población por no vacunarse, que al hacerse reacia pone riesgo su propia vida.

