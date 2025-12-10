Sujeto es sentenciado a 20 años de prisión por tentativa de feminicidio en Huánuco

Más de sesenta brigadistas vecinales juramentaron en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Amarilis, como parte del fortalecimiento de la gestión del riesgo ante el inicio de la temporada de lluvias. Los nuevos integrantes, organizados por la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Desastres, pertenecen a los asentamientos humanos Padre Paco, Ampliación Santa Rosa de Lima, 25 de Enero, Pedro Huilca y Terrazas de Llicua, y fueron previamente capacitados por especialistas y representantes de INDECI.

Durante la ceremonia, los brigadistas recibieron herramientas —picos, palas, carretillas y sacos terreros— que serán empleadas en tareas de respuesta inmediata o en faenas comunales para el fortalecimiento de sus comunidades.

“Todos los brigadistas cuentan con reconocimiento oficial de la municipalidad. Son vecinos organizados y preparados para actuar en el primer momento de una emergencia. Su labor contribuirá a una respuesta más eficaz y ayudará a reducir el impacto de cualquier evento imprevisto”, señaló Enrique Cabrera Silva, gerente de Desarrollo Urbano y Rural de Amarilis.