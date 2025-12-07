Heladas arrasan cultivos de papa en San Rafael y Ambo

La Fiscalía Provincial Penal de Marañón, a cargo de la fiscal Bilha Yaritza Rodríguez Zelaya, obtuvo una sentencia de 20 años de prisión contra Orlandin Cervantes, condenado como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron en 2022, cuando la víctima se dirigía a abordar un bus con destino a la ciudad de Sihuas. En el trayecto, fue seguida por un hombre encapuchado y enmascarado, vestido completamente de negro. En un inicio, la agraviada no prestó mayor atención; sin embargo, poco después sintió un dolor en el brazo y, al voltearse, observó que el sujeto le disparaba con un arma de fuego. La mujer logró escapar y refugiarse en una empresa de transporte, donde pidió auxilio.

IDENTIFICADO

La investigación fiscal, sustentada en el testimonio de la víctima, pericias forenses y elementos materiales incautados durante el registro domiciliario —entre ellos cartuchos de arma de fuego, un cuchillo y un estuche para arma— permitió acreditar la responsabilidad de Cervantes. Además, las imágenes de cámaras de vigilancia de la zona reforzaron la identificación del agresor y la reconstrucción del ataque.

El tribunal también ordenó que el sentenciado pague una reparación civil de 60 mil soles a favor de la víctima, como indemnización por los daños ocasionados.

Esta sentencia constituye un precedente importante en la lucha contra la violencia de género y reafirma el compromiso del Ministerio Público con la protección de las mujeres y la búsqueda de justicia en los casos de tentativa de feminicidio.