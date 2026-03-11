Huánuco: capacitan a 300 docentes de instituciones multiedad y unitarias

Los periodistas Zenif Santiago Lastra, Arelia Luna Japan, Patricia Santillán Mullisaca y Dan Arista Ruiz fueron impedidos de ingresar a las instalaciones del Gobierno Regional de Huánuco (GRH), la mañana del 11 de marzo pese a que existía una invitación para la actividad de entrega de tablares de recursos forestales, que se desarrollaba en el patio de la Dirección Regional de Agricultura.

El periodista Zenif Santiago Lastra, del medio digital Huánuco Informa, denunció que al llegar a la puerta principal del GRH observó que varios colegas de prensa ingresaban incluso sin mostrar identificación. Sin embargo, cuando presentó su carnet de prensa al vigilante, este le habría indicado que tenía órdenes de no permitirle el ingreso al Gobierno Regional. Ante esta situación, el comunicador transmitió en vivo lo ocurrido a través de sus redes sociales.

NIEGAN INGRESO

Minutos después llegaron también los periodistas Arelia Luna, Patricia Santillán y Dan Arista, quienes entregaron sus credenciales al vigilante para registrarse. El agente ingresó a consultar dentro de las instalaciones y, tras algunos minutos, retornó para informarles que no podían ingresar porque “no estaban invitados ni figuraban en la lista”, devolviéndoles sus identificaciones. Según señalaron, otros periodistas que llegaron posteriormente sí pudieron ingresar al recinto.

Cuando los cuatro periodistas estaban afuera del GRH, salió otro personal de seguridad del gobernador Pulgar, tras reírse de la situación indicó a un mototaxista que pasaba por ahí, “pásale por encima de ese periodista…”, le ordenaba indicándole para el colega Zenif Santiago, este le confrontó al vigilante que solo atinó a seguir riéndose.

EXIGEN INVITACIÓN

El hecho generó preocupación entre trabajadores de prensa de la región, quienes señalaron que la sede regional —considerada la “casa de todos los huanuqueños”— ahora estaría exigiendo invitación previa para el ingreso a actividades oficiales. No obstante, los comunicadores indicaron que la convocatoria al evento sí había sido difundida en los grupos de WhatsApp administrados por el área de comunicaciones del GRH.

Diversos sectores del periodismo local consideran que esta situación podría interpretarse como una restricción al trabajo informativo y al ejercicio del periodismo independiente en la región. Asimismo, cuestionaron la gestión del gobernador regional, Antonio Pulgar Lucas, señalando que este tipo de hechos podrían afectar la libertad de expresión y el acceso a la información pública.