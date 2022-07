Tras la resolución judicial que ordenó la reposición inmediata de 80 trabajadores CAS 004, la Dirección de Recursos Humanos del Hospital Regional Hermilio Valdizán, en Huánuco, se negó a dar acceso a los trabajadores que debían ingresar y retomar sus labores.

El asesor legal de los trabajadores despedidos en mayo pasado, Ángel Lazo, manifestó que con esta negativa de las autoridades del hospital Hermilio Valdizán no solamente se está vulnerando el derecho fundamental al trabajo y la seguridad social, sino que también se está atentando contra el derecho a la salud de toda la población.

Lazo aseguró que 80 de los trabajadores afectados con el despido masivo ya cuentan con resolución judicial favorable, no obstante, las resoluciones de los 35 trabajadores restantes saldrán en el transcurso de la semana. “A pesar de que hay una nueva infraestructura que debería estar usándose, en todo el mes de junio no se han atendido ninguna cirugía, rayos x, tomografías, entre otros, por falta de especialistas. Sin embargo, se quiere seguir dilatando la reposición de mis patrocinados”, afirmó el abogado.

Ángel Lazo resaltó que de acuerdo al artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política del Perú, ninguna autoridad política, militar, administrativa, cualquiera sea su rango, no puede dejar sin efecto un mandato judicial. Enfatizó que lo que debería hacer el hospital Hermilio Valdizán es dar inmediato cumplimento a este dictamen, donde además el magistrado ha suspendido la convocatoria CAS 2022 que realizó dicho nosocomio para cubrir a los más de cien despedidos.

Sin embargo, durante una manifestación pública, el gobernador regional Erasmo Fernández señaló que no tiene ninguna voluntad de llevar a cabo dicho concurso público. “Si más adelante quieren oponerse o apelar eso no suspende la ejecución de la reposición inmediata de mis patrocinados, quienes ya hoy deberían estar laborando, ellos no pueden seguir con un concurso cuando el juez ha determinado que se suspenda”, señaló Ángel Lazo.

El gobernador señaló que los términos contractuales de los contratos de los trabajadores serán respetados debidamente. No obstante, sí existe una disposición del juez, se tendrá que respetar pero dentro de los términos contractuales.

