



En el marco de las actividades por la Semana Nacional de la Ciencia 2025, la Unidad Técnica Agroindustrial Ambo, perteneciente al Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) del Ministerio de la Producción (PRODUCE), desarrolló con gran entusiasmo el taller infantil “Mini Ingenieros”, una experiencia educativa dirigida a estudiantes del colegio Roosevelt School.

“Desde PRODUCE queremos que nuestros niños y niñas crezcan con una mirada científica y emprendedora, que entiendan que la tecnología y la innovación son herramientas para transformar el país. Espacios como este despiertan vocaciones y siembran el futuro de una industria más moderna y sostenible”, destacó el ministro de la Producción, César Quispe Luján.

ALIENTAN LA CREATIVIDAD

La jornada, orientada a despertar la curiosidad científica en escolares de 5.º y 6.º grado de primaria, se realizó en las instalaciones de la UT Agroindustrial Ambo (planta multipropósito), en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Durante el taller, los participantes elaboraron panetones artesanales con el acompañamiento de profesionales de la unidad técnica, quienes les explicaron paso a paso los procesos de transformación de los ingredientes, la importancia de la inocuidad alimentaria y el papel de la tecnología en la industria agroalimentaria.

PRODUCTOS COMPETITIVOS

Esta experiencia permitió a los escolares conocer, de manera vivencial, cómo se desarrollan los productos que llegan a nuestras mesas, fomentando el aprendizaje activo, la creatividad y la innovación. Además, reforzó el valor de la tecnología como aliada para crear productos competitivos y sostenibles.

Estas iniciativas forman parte del compromiso del Ministerio de la Producción (PRODUCE) por promover la innovación en el sector agroindustrial y contribuir al desarrollo de una sociedad más competitiva, inclusiva y sostenible, donde los niños y niñas sean protagonistas del futuro productivo del país.