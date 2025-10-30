Dos hombres fueron detenidos por comuneros de Pampa Michi, en Chanchamayo, cuando intentaban llevarse partes de una maquinaria pesada utilizada en trabajos del Proyecto Especial Pichis Palcazú.

Los presuntos responsables, identificados como David Torres Salinas (57) y Jaime Alberto Torres Enríquez (45), fueron sorprendidos transportando un capó de retroexcavadora valorizado en más de S/ 4,000 en una camioneta Toyota blanca (placa B4S-924).

El hecho ocurrió la mañana del 28 de octubre, cuando los obreros habían dejado las maquinarias a orillas del río Chanchamayo. Al ser alertados por un vecino, comuneros liderados por Nelly Capurro, jefa de la comunidad, lograron interceptar el vehículo y entregar a los detenidos a la Policía del Perené, que los trasladó luego a la Comisaría de La Merced.

El Ministerio Público investiga a los intervenidos por el presunto delito de hurto agravado en grado de tentativa.