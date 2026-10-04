Incautan madera durante operativo en la carretera Huánuco-Tingo María

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco comprende las provincias de Ambo, Huánuco y Pachitea, donde se instalarán 1193 mesas de sufragio en 170 locales de votación para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, que se realizarán este 4 de octubre.

Entre los locales de votación con mayor número de electores se encuentra la IE Gran Unidad Escolar Leoncio Prado, ubicada en el distrito y provincia de Huánuco, donde 13 577 ciudadanos están convocados a sufragar. En este local se instalarán 46 mesas de sufragio.

Le sigue la IE Juan José Crespo y Castillo, ubicada en el distrito y provincia de Ambo, que contará con 31 mesas de sufragio para atender a 9246 electores. Asimismo, en la IEP Eclesial La Inmaculada Concepción se instalarán 26 mesas para recibir a 8400 electores.

También contarán con 26 mesas de sufragio la IE Nuestra Señora de las Mercedes, que atenderá a 7799 electores; la IE 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez, con 7718 electores; y la IEI 32575 María Auxiliadora, con 7649 electores.

Consulta del local de votación

Los ciudadanos pueden conocer el local de votación que les fue asignado y verificar si fueron designados miembros de mesa a través de la plataforma Consulta Electoral de la ONPE. Para realizar la consulta, deben ingresar su número de DNI. El sistema proporciona información sobre la dirección del local correspondiente.

El jefe de la ODPE Huánuco, Iván Sánchez Araujo, informó que el personal de la ONPE brinda orientación a los electores en los 25 distritos y 72 centros poblados que forman parte de esta circunscripción electoral.

Finalmente, la ODPE Huánuco recomendó a los electores consultar con anticipación su local de votación y acudir el próximo 4 de octubre al lugar asignado, con el propósito de ejercer su derecho al sufragio de manera ordenada.