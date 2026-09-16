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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Yarowilca, continúa con la entrega de credenciales a los ciudadanos designados como miembros de mesa, titulares y suplentes, para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La entrega se realiza de manera descentralizada mediante las 15 oficinas distritales y 17 oficinas instaladas en centros poblados. Asimismo, el personal electoral efectúa visitas domiciliarias para llegar a los caseríos de la jurisdicción, con el propósito de notificar y entregar las respectivas credenciales a los ciudadanos designados para cumplir esta función.

En las provincias de Yarowilca y Lauricocha, más de 2 mil ciudadanos han sido designados como miembros de mesa para la jornada electoral. Las credenciales también pueden ser descargadas de manera virtual a través de la plataforma de Consulta Electoral de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/.