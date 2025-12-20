Dos detenidos y decomisan productos pirotécnicos en Huánuco

En el caserío Alto Alianza, jurisdicción del distrito de José Crespo y Castillo, en la provincia de Leoncio Prado, efectivos de la Comisaría de Aucayacu destruyeron e incineraron un laboratorio rústico utilizado para el procesamiento de droga.

Tras desplazarse en vehículo y luego caminar por un estrecho sendero en medio de espesa vegetación, los agentes hallaron una poza de aproximadamente 15 por 8 metros, construida con palos, tablones, soguillas y plástico, donde se realizaba la maceración de grandes cantidades de hoja de coca. El lugar, junto con los enseres y utensilios empleados, fue completamente destruido.

Según información policial, los presuntos traficantes habrían huido al percatarse de la presencia de los efectivos. El operativo fue puesto en conocimiento del fiscal antidrogas de la jurisdicción para las diligencias correspondientes.

Asimismo, el personal policial ubicó un punto donde se desarrollaba actividad minera ilegal. Aunque no se encontró a ninguna persona en el lugar, se hallaron dos motobombas con mangueras introducidas en una poza, las cuales fueron destrozadas. Por tratarse de un delito ambiental, el hecho fue comunicado al fiscal especializado en materia ambiental, Noé García.