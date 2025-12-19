Cuestionan calidad de obra ejecutada por Gobierno Regional Huánuco en Zona Cero

Más de 7 millones de soles espera dinamizar Amarilis con el IV Festival de Negritos

Personal de la DEPINCRI PNP Huánuco ejecutó un operativo policial la noche del 17 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 22:00 horas, en diversos puntos críticos considerados zonas de alta incidencia delictiva en la jurisdicción de Huánuco. Como resultado de la intervención, dos personas fueron detenidas por la presunta comisión del delito contra la Seguridad Pública.

El operativo tuvo como objetivo prevenir y contrarrestar el accionar delictivo y se desarrolló con información proporcionada por la División Macro Regional de Inteligencia.

Durante las acciones policiales, efectivos del Equipo de Robos se constituyeron en el asentamiento humano Alfonso Ugarte Alto, específicamente en el pasaje Andahuaylas, manzana “H”, lote 02, donde observaron a un varón y una mujer en el frontis de un inmueble, quienes portaban un costal y mostraban una actitud nerviosa. Al realizar el registro personal, se constató que el costal contenía una bolsa con productos pirotécnicos conocidos como “cigarritos” y una caja con pirotécnicos denominados “chapana”, sin que los intervenidos presentaran documentación que autorizara su tenencia.

Posteriormente, y con la autorización de los intervenidos, se efectuó el registro domiciliario, logrando incautar una considerable cantidad de productos pirotécnicos e insumos para su fabricación. Entre lo decomisado se encontraron cuarenta (40) docenas de pirotécnicos tipo “avellanas” o “cohete de fiesta”; una bolsa mediana con pirotécnicos tipo “cebollita”; un costal grande con pirotécnicos pequeños conocidos como “bombitas” y “cohetones”; dos bolsas medianas con mecha lenta; una bolsa mediana con pólvora; dos bolsas medianas y dos cajas que contenían mechas pequeñas; dos carretes de pabilo negro; así como dos cajas de cartón con papel glacé enrollado en forma de canutillos, entre otros objetos destinados a la elaboración de productos pirotécnicos.

Los intervenidos fueron identificados como Fausto Falcón Ricapa (45) y Silvia Nieto Inocenta (46), quienes fueron trasladados a las instalaciones de la DEPINCRI PNP Huánuco en calidad de detenidos, por encontrarse presuntamente implicados en el delito contra la Seguridad Pública, en la modalidad de tráfico de productos pirotécnicos, a fin de continuar con las diligencias de ley correspondientes.