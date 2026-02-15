Verifican 180 locales de votación para las Elecciones Generales 2026 en Huánuco

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dicto 18 meses de prisión preventiva contra Adner Pérez, presunto integrante de la banda criminal denominada “Los Temibles de la Colectora”, ante el pedido de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) de Huánuco.

A través del sustento de los presupuestos de ley en audiencia pública, el representante del Ministerio Público fundamentó la necesidad de esta medida restrictiva. Cabe precisar que la fiscalía ha solicitado una condena de 30 años de pena privativa de la libertad para el acusado por su participación en diversos actos ilícitos.

De acuerdo con la acusación fiscal, esta organización criminal se dedicaba al robo agravado de minimarkets, licorerías y boticas entre enero y octubre de 2023, utilizando armas de fuego y una estructura de roles definida Abel Toledo: señalado como ejecutor material y encargado de la logística, aportando un vehículo de su propiedad para los atracos.

IMPLICADOS

Mientras que Yen Meza, sería el responsable de movilizar a los ejecutores materiales y participar directamente en los asaltos. Renzo Flores y Alexander Asto: identificados como ejecutores materiales de los robos.

Según la Fiscalía, Adner Pérez, actuaba como ejecutor material desplazándose en una motocicleta con requisitoria por hurto, vehículo que le fue incautado tras intentar darse a la fuga luego de un hecho ilícito.

SEIS EVENTOS PERPETRADOS

Durante las etapas de investigación, la FECOR Huánuco identificó al menos seis eventos delictivos perpetrados por esta banda, afectando a establecimientos como: Colectora Market, Fast Market, Botica Intifarma, Licorería Central 13, Botica Minkafarma, Minimarket The People T&G y un Agente Multibanco.

Actualmente, los acusados Alexander Asto, Yen Meza y Renzo Flores ya se encuentran recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco. Respecto a Adner Pérez, el juzgado ha emitido la correspondiente orden de captura para que cumpla con la medida de prisión preventiva dictada.