La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco, realiza la verificación de 180 instituciones educativas que serán habilitadas como locales de votación en 25 distritos y 69 centros poblados, con miras a las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

En estos establecimientos se proyecta la instalación de 1,198 mesas de sufragio para atender a los electores durante la jornada electoral.

La labor está a cargo de los coordinadores distritales y de centros poblados, quienes recorren diversas jurisdicciones con el objetivo de garantizar la operatividad y adecuadas condiciones de los locales.

Durante las visitas, el personal sostiene reuniones con los directores de las instituciones seleccionadas para gestionar las autorizaciones correspondientes y verificar que los ambientes cumplan con los requisitos técnicos establecidos por la ONPE.

CONTROL DE LAS CONDICIONES

En cada inspección se supervisan aspectos como la capacidad de los espacios, accesos, servicios básicos, iluminación y condiciones de seguridad. Asimismo, se evalúan la señalización y las condiciones de accesibilidad, a fin de asegurar un desplazamiento ordenado y seguro de los votantes.

Respecto a la distribución por provincias, se han considerado 121 instituciones educativas en Huánuco, 30 en Ambo y 29 en Pachitea.

La ODPE Huánuco invita a la ciudadanía a informarse sobre el proceso electoral en su sede institucional, ubicada en el jirón Jorge Chávez N.° 329, distrito de Amarilis.