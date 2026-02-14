Huánuco: vandalizan propaganda y remecen la campaña política

En una eficaz intervención ejecutada en distintos puntos de la ciudad de Huánuco y el distrito de Amarilis, agentes del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) lograron la desarticulación de la presunta banda criminal autodenominada “Los Topos de San Luis”, dedicada al tráfico ilícito de drogas.

El operativo, denominado “Cordillera Blanca 2026”, permitió intervenir a cuatro sujetos que se desplazaban de manera sospechosa a bordo de un trimóvil marca Bajaj, modelo RE Autoriksha, de color rojo, con placa de rodaje 3113-FB.

Durante la diligencia, efectivos de la Policía identificaron y detuvieron a Jhofre Abdeel Alvarado Arratea (22), Ángel Gabriel Ahuanari Pérez (27) y Johon Heto Beteta Ciriaco (21). Asimismo, fue retenido un menor de iniciales S. M. S. G. (16), conforme a ley.

REGISTRO CON RESULTADOS

En el registro personal, los agentes hallaron sustancias ilícitas presuntamente ocultas en las prendas íntimas de los intervenidos. Entre lo incautado se detalla: Alcaloide de cocaína: una bolsa plástica con 21 gramos y 16 envoltorios de papel tipo “ketes” con sustancia parduzca, con un peso total de 10 gramos.

Marihuana (Cannabis sativa): una bolsa plástica transparente con 12 gramos. Un colador de color celeste con adherencias de droga, encontrado en el interior de una casaca, que presuntamente sería utilizado para el tamizado y dosificación del estupefaciente.

Los detenidos, el vehículo y la droga incautada fueron trasladados a la sede del DEPINCRI para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes, con conocimiento del Ministerio Público.