Periodismo huanuqueño de duelo por muerte de don Julio Trujillo Pazos

Por la presunta comisión del delito de feminicidio en agravio de quien en vida fue Yumi Mora, de 18 años, el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, logró que el Poder Judicial dicte nueve meses de prisión preventiva contra Yorvi Benancio.

La medida fue sustentada por el fiscal adjunto provincial Mijael Paredes Matos, quien presentó diversos elementos de convicción que vincularían al investigado con el crimen.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del 21 de noviembre de 2025, en un inmueble ubicado en el distrito de Castillo Grande, provincia de Leoncio Prado, donde la joven fue hallada sin vida en el interior de su habitación.

APROVECHÓ VENTAJA DEL ACERCAMIENTO

Según la tesis del Ministerio Público, el investigado habría ingresado al inmueble aprovechando la relación sentimental de aproximadamente seis años que mantenía con la víctima, así como el nivel de confianza que le permitía acceder libremente al domicilio.

Las diligencias preliminares determinaron que la víctima presentaba diversas lesiones físicas visibles, entre ellas equimosis en el brazo derecho y en el labio inferior. Asimismo, el protocolo de necropsia concluyó que la causa de muerte fue edema pulmonar.

EVIDENCIAS QUE CULPAN A YORVI BENANCIO

Entre los principales elementos de convicción recabados por la Fiscalía figuran registros de cámaras de videovigilancia, en los que se observa a una persona con características físicas y vestimenta similares a las del investigado transitando por inmediaciones de la escena del crimen durante la madrugada de los hechos. Además, un familiar del investigado reconoció su fisonomía y prendas de vestir en dichas imágenes.

De igual forma, durante las diligencias realizadas en el domicilio del imputado, se halló un canguro que fue reconocido por familiares de la víctima como de propiedad de la joven fallecida.

ESTÁ PRÓFUGO

La Fiscalía también acreditó que el investigado se encuentra prófugo y en condición de no habido, luego de abandonar su vivienda y evitar presentarse a diversas citaciones fiscales programadas durante el desarrollo de las investigaciones.

En ese contexto, el órgano jurisdiccional declaró fundado el requerimiento fiscal y ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Yorvi Benancio, con la finalidad de garantizar su ubicación, captura y participación en el proceso penal.