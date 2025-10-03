Huánuco: profesor es sentenciado a 20 años de prisión por violación a menor

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Dos de Mayo, a cargo del fiscal provincial Salomón Bartolo Serrano, logró que se imponga sentencia condenatoria efectiva contra Walter Miraval, por el delito contra la familia en la modalidad de omisión a la asistencia familiar, en agravio de sus dos menores hijos, representados por su madre, Silvia Ostos.

El Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de la Provincia de Dos de Mayo dictó un año y ocho meses de pena privativa de la libertad efectiva y ordenó la ubicación y captura a nivel nacional del sentenciado.

NO ABONÓ PARA SUS HIJOS

Durante el proceso, el fiscal acreditó que el imputado incumplió con el pago de la pensión alimentaria de 460 soles mensuales (230 soles por cada hijo), establecida mediante sentencia judicial n.º 2-2018. La deuda acumulada por este concepto asciende a 48,318.40 soles, correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de agosto de 2015 y el 28 de febrero de 2024.

Asimismo, se fijó el pago de 500 soles por concepto de reparación civil a favor de los agraviados, además del pago íntegro de la deuda alimentaria, haciendo un total de 48,818.40 soles, monto que deberá ser cancelado en el plazo máximo de dos meses. Cabe señalar que el representante del Ministerio Público había solicitado inicialmente 1,000 soles de reparación civil.

NO LE INTERESA PAGAR

De acuerdo con los antecedentes, Walter Miraval ya contaba con una sentencia previa por omisión a la asistencia familiar, dictada en febrero de 2022, con pena suspendida. Sin embargo, pese a tener conocimiento de sus obligaciones legales, persistió en el incumplimiento de sus deberes como padre.

Con esta nueva sentencia, el Ministerio Público reafirma su compromiso de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de velar por el cumplimiento de las obligaciones familiares impuestas por ley.