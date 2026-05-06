Nueva Cajamarca y la catarata que nace bajo tierra en la región San Martín (FOTOS)

La obra de defensa ribereña valorizada en más de 10 millones de soles, ejecutada por la Municipalidad Provincial de Lauricocha, está paralizada desde febrero del presente año debido a la falta de recursos para cumplir con los pagos al contratista.

Según advirtió la Contraloría, el proyecto de “Mejoramiento de defensa ribereña de la quebrada Chegchillhuan” en el distrito de Jesús que fue adjudicado en diciembre de 2024 al Consorcio Lauricocha por un monto de S/ 10 181 674.42 y un plazo de ejecución de 210 días calendario. Además, contrataron la supervisión de la obra por más de 704 mil soles.

SIN PRESUPUESTO

Los trabajos iniciaron en julio de 2025; pero, de acuerdo con el informe de control, de las siete valorizaciones presentadas por el contratista, la comuna solo ha cancelado dos y una de manera parcial. En total, la entidad ha desembolsado más de 3.6 millones de soles por ejecución y supervisión, pero no cuenta con presupuesto adicional para continuar con el proyecto.

La municipalidad habría convocado a licitación sin contar con la certificación presupuestaria al cien por ciento de la obra», dice el informe de control. Para el 2025 la entidad debió contar con un presupuesto mayor al 80 por ciento de la ejecución; es decir, al menos 8.1 millones, pero solo contaba con 2.9 millones que se pagaron en su totalidad.

SE AGOTÓ EL PRESUPUESTO

Asimismo, del presupuesto del 2026 para el proyecto, que ascendía a 1 millón 204 mil soles, ya se ha gastado todo “y la entidad no tiene programado ningún tipo de gasto adicional que garantice el cumplimiento contractual de la ejecución y supervisión de la obra”.

El informe también alerta sobre posibles impactos negativos derivados de la ejecución: una vivienda habría colapsado por las vibraciones de los trabajos de excavación, así también se retiró un puente utilizado por la población para cruzar la quebrada.

Según la Contraloría, estas situaciones podrían derivar en sanciones legales por afectaciones al medioambiente y a la propiedad de terceros.