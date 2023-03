Más de 17 toneladas de hojuelas de avena que pertenecen al Programa de Vaso de Leche (PVL), fueron encontradas en condiciones insalubres y decadentes, en uno de los improvisados almacenes del estadio Heraclio Tapia León de Huánuco, después de casi dos meses de iniciarse la gestión del actual alcalde Antonio Jara Gallardo.

Molesto. “Estos espacios (almacenes) han estado cerrados con llave no han sido entregados durante la transferencia de la anterior gestión de Villavicencio, recién hemos podido percatarnos que en los ambientes que están debajo de las tribunas del estadio, estaba funcionando de almacenes, es indignante encontrar alimentos perecibles pasados”, refiere el alcalde Jara.

ARBITRAJE. Lamenta, que los miles de bolsitas de hojuelas de avena que son del PVL adquiridos en el 2019 hayan sido perdidos, esto debido a un arbitraje donde la empresa proveedora no había cumplido con los temas administrativos el cual hasta la fecha sigue en arbitraje en la Cámara de Comercio de Huánuco entre la empresa y la municipalidad.

“Que la empresa no haya cumplido con la resolución del contrato está bien, pero no es la forma de haber dejado que estos alimentos se pudran, más aún en tiempos de pandemia cuando la población de los asentamientos humanos no tenía el sustento alimenticio para su familia”, afirmó.

Señala que para estos alimentos que ya vencieron la comuna huanuqueña ha gastado más de 200 mil soles, inicialmente los productos estaban en los almacenes del PVL, pero para que no contaminé el ambiente lo trajeron al almacén del estadio, donde fueron encontrados hasta con heces de pericotes, junto a productos de limpieza, alcohol gel, balanzas y otros que emanaban feos olores.

Antonio Jara, emplazó a la ex presidenta del PVL, Yovana Pérez. “Quisiera saber a la que tanto se aferra al cargo, porqué ella como dirigente no se pronunció con respecto a estos alimentos que ya se han vencido y malogrado, si ella como parte del comité central de ese entonces, tenía la facultad de poder hacerlo… con esto nos damos cuenta (Yovana Pérez) que solo buscaba beneficiarse políticamente más no en beneficio de los más necesitados”, dijo.

El alcalde Antonio Jara, ayer junto regidores, funcionarios y periodistas hizo un recorrido a los espacios que están debajo de las tribunas del estadio Heraclio Tapia León, las cuales en la gestión de Villavicencio Guardia, funcionaban de almacenes de sillas, mesas, congeladoras, cajas de cervezas, bolsas de cemento, entre otros enceres incautados y retenidos por la policía municipal y serenazgo de Huánuco.

“Es indignante encontrar estos espacios que son para el deporte de nuestra niñez y juventud que estén funcionando de almacenes, vamos a recuperar el estadio Heraclio Tapia León, esperamos que dentro de 30 días poder darle el uso adecuado de este espacio deportivo, ya hemos iniciado los trabajos de recuperación del estadio, para ello estamos coordinando con la Universidad de Huánuco”, manifestó Jara.