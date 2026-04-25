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La Policía a través de la DEPINCRI Leoncio Prado, detuvo a una joven de 18 años durante un operativo de control de identidad en la ciudad de Tingo María, por su presunta implicancia en el delito contra la salud pública, en la modalidad de microcomercialización de drogas.

La intervención fue la noche del 22 de abril, cuando agentes policiales observaron a una mujer que portaba una bolsa plástica negra. Al notar la presencia policial, la intervenida intentó ocultar el objeto detrás de su espalda, lo que motivó su inmediata intervención.

Tras ser identificada con las iniciales H.A.Z.L. (18), la joven mostró voluntariamente una bolsa plástica anudada que contenía restos vegetales —hojas, tallos y semillas— con características compatibles con cannabis sativa (marihuana).

PRUEBA IRREFUTABLE

La sustancia fue sometida a una prueba de campo con el reactivo químico Duquenois-Reagen, que arrojó un resultado presuntivo positivo para marihuana, con un peso aproximado de 0,48 gramos.

Durante el registro personal, la Policía también incautó un teléfono celular de alta gama, el cual fue puesto a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

La intervenida, junto con la droga decomisada y los objetos incautados, fue trasladada a la dependencia policial, donde continúan las diligencias conforme a ley, con conocimiento del Ministerio Público.