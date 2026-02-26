El personal especializado de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) PNP Huánuco ejecutó el operativo policial denominado “Impacto Policial 2026” en el distrito de Huánuco, con el objetivo de prevenir, detectar y recuperar vehículos de procedencia ilícita o con órdenes de captura vigentes.

La intervención realizada en la cuadra 1 de la avenida Alameda de la República, los efectivos policiales intervinieron una motocicleta de placa de rodaje 9430-AU, categoría L3, marca KTM, modelo Duke 200, color negro, año de fabricación 2018, con número de motor 890647634 y número de serie VBKJUC409JC027636.

Tras efectuar la consulta en el sistema policial, se obtuvo resultado positivo para requisitoria vigente por el delito de hurto de vehículo, solicitada por la SEPROVE PNP Huánuco mediante Documento N.º 092-2026, de fecha 9 de febrero de 2026.

La motocicleta fue puesta a disposición de la unidad competente para continuar con las diligencias conforme a ley.