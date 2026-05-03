Huánuco: tercer operativo de control del Programa de Alimentación Escolar a nivel nacional

Efectivos de la Comisaría PNP de Palo de Acero en la provincia de Leoncio Prado rescataron a un oso perezoso que fue hallado entre arbustos en el caserío Shitari, en una zona de tránsito de personas considerada de riesgo para la especie.

La intervención fue el 1 de mayo, aproximadamente a las 11:00 a. m., bajo la dirección del teniente PNP Kevin B. Vivanco Rafael, comisario de la dependencia policial.

SIN HUELLAS DE MALTRATO

Durante la constatación, los agentes verificaron que el animal no presentaba signos visibles de agresión, heridas ni evidencias de cautiverio. No obstante, al encontrarse fuera de su hábitat seguro, procedieron a su pro

tección y rescate, a fin de evitar posibles afectaciones por la presencia humana u otros factores externos.

En cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de fauna silvestre, el hecho fue comunicado a la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de Tingo María. Posteriormente, hicieron de conocimiento al especialista Paul Salcedo Palacios, quien participó en las acciones para el traslado y manejo adecuado del espécimen.