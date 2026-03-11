Huánuco: Más de 325 mil mujeres electoras asistirán a las urnas este 12 de abril

Con copas y medallas premió la Municipalidad Provincial Dos de Mayo premió a los equipos ganadores del campeonato de fútbol Mundialito “Copa Valle del Chinchaysuyo 2026”, considerado uno de los torneos deportivos más importantes de la provincia.

El certamen, organizado por la comuna provincial y liderado por la primera autoridad edil Ramiro Pujay Hipolo, reunió a más de 40 equipos participantes provenientes de distintos sectores de la provincia, quienes compitieron durante varias semanas en emocionantes encuentros deportivos.

Tras disputarse los partidos finales el último fin de semana, se conoció a los ganadores de las diferentes categorías, definiéndose a los tres primeros lugares en cada una de ellas.

CEREMONIA

La ceremonia de premiación se realizó en medio de gran expectativa y entusiasmo por parte de los pequeños futbolistas, entrenadores y padres de familia, quienes acompañaron a los equipos durante el desarrollo del torneo.

Durante el acto también se otorgaron reconocimientos individuales al mejor portero, goleador y mejor jugador del campeonato.

Los equipos ganadores recibieron trofeos, medallas, juegos completos de implementos deportivos y buzos, como incentivo al esfuerzo y desempeño demostrado durante la competencia.