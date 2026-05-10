



El Ministerio Público del Distrito Fiscal de Huánuco, a través de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Huánuco, logró que se confirme el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de nueve meses contra dos investigados por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas.

Los hechos involucran a Nilo López y Nilvar Eugenio, quienes fueron intervenidos el pasado 8 de abril de 2026 durante el operativo policial “Impacto 2026”, realizado en la carretera Central Huánuco–Lima, a la altura del peaje de Chusquitambo, en la provincia de Ambo.

De acuerdo con las investigaciones, efectivos policiales intervinieron el vehículo de placa T3A-370, marca Hyundai, modelo Elantra, debido a la actitud sospechosa de ambos ocupantes y al fuerte olor químico que emanaba del automóvil. Durante el registro vehicular se hallaron paquetes ocultos en diferentes partes de la unidad, los cuales contenían sustancias con características similares al alcaloide de cocaína.

REVISIÓN DEL VEHÍCULO, REVELADOR

Asimismo, durante las diligencias efectuadas en la DEPOTAD PNP Huánuco, se realizó un registro complementario del vehículo, encontrándose un total de doce paquetes con sustancias sólidas y líquidas que, tras ser sometidas a pruebas químicas, dieron positivo para cocaína, obteniéndose un peso bruto aproximado de 11.647 kilogramos.

Durante la intervención, uno de los investigados intentó darse a la fuga; sin embargo, fue reducido y detenido por el personal policial.

Como resultado de las diligencias y elementos presentados por la Fiscalía, se confirmó la medida de prisión preventiva por nueve meses contra ambos investigados, con el fin de garantizar su permanencia durante el proceso y asegurar el adecuado desarrollo de las investigaciones.