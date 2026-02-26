El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Peter Ríos, investigado como presunto autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión, tras el sustento del Ministerio Público – Distrito Fiscal de Huánuco, a través de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, a cargo de la fiscal adjunta Lesly Mendoza Fuentes.

La medida fue impuesta en agravio del empresario Néstor Aguirre, propietario del establecimiento “Minimarket – Licorería Chatos”, y se sustenta en los graves y fundados elementos de convicción presentados por el despacho fiscal, así como en el peligro procesal advertido.

Según las investigaciones, la víctima recibió mensajes extorsivos a través de WhatsApp, en los que se le exigía el pago de 30 mil soles a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia. Asimismo, se estableció que serían tres las personas implicadas en el presunto hecho delictivo.

Las diligencias permitieron identificar y detener a Peter Ríos, quien fue captado por cámaras de seguridad dejando un sobre con una nota extorsiva y material explosivo en el frontis del inmueble del agraviado. El registro fílmico constituye un elemento clave en el proceso, al evidenciar su presunta participación directa en los hechos.

Como parte de la investigación, el Ministerio Público solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los números telefónicos involucrados, así como el levantamiento del secreto bancario de las cuentas receptoras identificadas. Además, se dispuso la realización de una pericia grafotécnica para determinar la autoría del manuscrito contenido en la nota extorsiva.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso en la lucha contra el delito de extorsión y toda forma de criminalidad que atente contra la seguridad ciudadana, exhortando a la población a denunciar cualquier acto delictivo y recordando que la colaboración ciudadana es fundamental para fortalecer la acción de la justicia y garantizar la paz social en la región.