Trabajadores de la DIRESA se desangran para ser atendidos en municipio de Huánuco

El gobernador regional, Antonio Pulgar, sorprendió con un video dirigido al senador electo Serafín Andrés Luján, en el que aseguró que el proyecto de remodelación de la Alameda de la República no contempla la tala de árboles. Sin embargo, esa afirmación contradice lo consignado en el expediente técnico presentado por el propio equipo del Gobierno Regional, el cual considera el retiro de 206 árboles para la ejecución de la obra.

La discrepancia reaviva las críticas en torno a un proyecto que, desde su anuncio, ha sido cuestionado por especialistas, ciudadanos, colectivos ambientalistas, representantes de colegios profesionales entre otros.

MINISTERIO DEL AMBIENTE

A ello se suma el pronunciamiento del Ministerio del Ambiente, que advirtió que la iniciativa requiere contar con una certificación ambiental antes de su ejecución. También persisten observaciones relacionadas con el impacto sobre la cobertura vegetal, la presencia de antiguas tuberías de agua potable, la falta de socialización del proyecto con la población y la ausencia de respuestas técnicas frente a los cuestionamientos planteados por diversos sectores.

Pese a ello, el gobernador habría transmitido al senador electo una versión distinta a la contenida en el expediente técnico elaborado por su propia gestión. Esta aparente contradicción plantea interrogantes sobre la información brindada respecto al verdadero impacto del proyecto y si se buscó minimizar sus efectos ante las autoridades.