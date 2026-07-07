Intervienen y destruyen nueve dragas dedicadas a la minería ilegal en el río

Trabajadores de la Dirección Regional de Salud - Huánuco, protestaron frente a la municipalidad provincial para exigir la intervención del alcalde ante el inminente desalojo de su sede, programado por la Sociedad de Beneficencia de Huánuco.

Durante la tensa movilización, iniciada para impedir que la medida judicial afecte los servicios de salud, la situación escaló hasta registrarse incidentes de violencia física extrema entre los manifestantes como una forma radicalizada de protesta para llamar la atención de las autoridades.

Por su parte, el director regional de la entidad, Gustavo Barrera Sulca, aclaró que la institución no dispone de un local idóneo para mudar de forma inmediata sus áreas administrativas y especializadas.

El funcionario advirtió que la dispersión de oficinas en múltiples distritos provocaría un desgobierno institucional y pondría en alto riesgo el funcionamiento de equipos tecnológicos sensibles dentro del Laboratorio Regional de Salud Pública, el cual requiere estrictas condiciones de bioseguridad y estabilidad eléctrica para operar.