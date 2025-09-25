Huánuco: interno procesado por violación aparece sin vida en penal

El gobernador regional, Antonio Pulgar, ha solicitado al Consejo Regional que le autorice otro viaje al extranjero. Esta vez a la ciudad de Chongqing, China, para un “seminario para los profesionales de los medios de comunicación”. Pulgar solicita el permiso para ausentarse de sus funciones del 15 al 18 de octubre.

La actividad está dirigida a funcionarios de nivel director general o intermedio de entidades públicas o privadas, cuyas labores estén relacionadas con la temática del curso. La invitación fue difundida por el propio Gobierno Regional semanas atrás a través de su página web.

SESIONARÁN

El Consejo Regional decidirá en sesión extraordinaria programada para el viernes 26 de setiembre a las 5 de la tarde, si aprueba la solicitud de viaje al extranjero. Hasta la fecha, Antonio Pulgar ha salido del país en diez ocasiones para cumplir actividades oficiales, todas autorizadas por mayoría en el Consejo.

La semana pasada en sesión de consejo aprobaron el undécimo viaje, programado para el 23 de octubre, con destino a Estados Unidos para asistir a un evento de moda. Trascendió, además, que el gobernador planea futuros viajes al Vaticano y a Rusia en los próximos meses.