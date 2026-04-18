



Al conocerse los resultados que lo perfilan como virtual ganador de una curul en el Senado, el representante por Huánuco de Juntos por el Perú, Serafín Andrés, aseguró que su gestión se enfocará en fiscalizar las designaciones de altos funcionarios del Estado, cuestionando la legitimidad de actuales autoridades en organismos autónomos.

El virtual legislador huanuqueño sostuvo que su victoria refleja el hartazgo ciudadano frente a una clase política que —según afirmó— ha capturado el poder en beneficio de minorías.

CUESTIONA AL DEFENSOR

Entre sus principales propuestas, destacó la revisión de procesos de elección en instituciones clave. En ese sentido, cuestionó la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, a la que calificó como “digitada”, y adelantó que será uno de los primeros temas a fiscalizar al asumir funciones.

Indicó que pondrá en agenda la situación del Banco Central de Reserva del Perú, señalando que evaluará la permanencia de su presidente “bajo una óptica de cambio”. También mencionó que la Junta Nacional de Justicia no quedará exenta de la vigilancia legislativa, como parte de su propuesta de reformar el sistema político.

Para Andrés, el respaldo obtenido en las urnas constituye un mandato ciudadano para impulsar transformaciones profundas. “El pueblo está buscando un cambio y eso es lo que estamos consiguiendo. La población está cansada de que el poder haya sido conquistado y convertido en un cuadro a favor de una minoría”, declaró.