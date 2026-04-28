Huánuco: condenan a 30 años de cárcel para sujeto que asesino a su conviviente

Un accidente de tránsito fue registrado la noche del domingo en el sector de Tomayrica, provincia de Pachitea, luego de que una camioneta con nueve personas a bordo se despistara alrededor de las 8:00 p. m., dejando varios heridos de consideración.

Tras el incidente, los ocupantes fueron auxiliados y trasladados inicialmente al Puesto de Salud de Tomayrica, donde recibieron las primeras atenciones médicas. Posteriormente, con el apoyo de una ambulancia y personal de Serenazgo de Panao, los afectados fueron derivados al Centro de Salud de Panao para una evaluación más completa.

HERIDOS

Entre los heridos se identificó a Marina Aquino Calixto (43), quien presenta un presunto traumatismo encéfalo craneano (TEC) leve. Asimismo, el menor Luis Ángel Carrión Aquino (11) sufrió una fractura de húmero, mientras que María Gerónimo Curo (22) resultó con fractura de costilla. También se encuentran entre los afectados Luz María Carrión Polinar (15), Nick Yoner Rojas Carrión, Fernando Rojas Carrión y Cintia Santamaría Lino.

Debido a la gravedad de algunas lesiones, tres de los pacientes fueron evacuados al Hospital Regional de Huánuco para recibir atención especializada.

Las autoridades locales informaron que continúan con el seguimiento del caso a fin de esclarecer las causas del accidente.