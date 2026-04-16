Huánuco: paciente es trasladado de urgencia tras mordedura de serpiente

Para el próximo miércoles 22 de abril La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), a través de la Intendencia Huánuco, realiza el segundo remate de bienes embargados del año 2026, que corresponde a contribuyentes que no regularizaron sus deudas pese a las facilidades otorgadas. En esta oportunidad, subastará un departamento ubicado en Huancayo, valorizado en S/ 86,022.39, el cual se ofrecerá como precio base.

PRESENTARÁN PROPUESTAS

Para participar en el remate, los interesados solo deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI). La subasta se llevará a cabo bajo la modalidad de “a viva voz”, que permite a los postores realizar sus ofertas en el momento, resultando ganador quien presente la mayor propuesta económica y cumpla con los requisitos establecidos.

Los interesados podrán acercarse a la sede de la SUNAT, ubicada en el jirón Libertad N.º 664-668 (referencia: iglesia San Sebastián), o consultar las condiciones en el portal web oficial. También pueden solicitar mayor información a los números 950656918 y 956662974. La inscripción y participación en los remates es completamente gratuita.