Constantes lluvias, huaicos y deslizamientos azotan Huánuco

Un equipo de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) inspeccionó 11 instituciones educativas del distrito de Amarilis para verificar el restablecimiento del servicio de agua potable, tras tres días de interrupción, y evaluar las medidas adoptadas para no afectar el calendario escolar.

Durante la jornada, se constató que varias escuelas ya operan con normalidad. En la IE Amauta se retomaron las clases, aunque el miércoles el nivel primario suspendió labores por falta de agua. En la IE René Guardián, las actividades no se interrumpieron gracias al uso de reservas, y actualmente cuenta con suministro regular.

SAN LUIS

En San Luis, la situación es diversa. La IE 32896 Alejandro Sánchez Arteaga y la IE Mariscal Cáceres funcionan con normalidad, esta última con doble abastecimiento. También la IE Javier Heraud y la IE Marcos Durán Martel mantienen clases tras superar la emergencia utilizando agua de lluvia.

Sin embargo, persisten problemas de desabastecimiento. La IEI 145 depende de agua de lluvia, la IEI 182 se encuentra sin reservas y la IEI 333 aún espera la reposición del servicio.

Finalmente, la IE Rósulo Soto Carillo retomó hoy las clases presenciales tras superar una inundación, mientras que la IE César Vallejo suspendió actividades debido al colapso del desagüe en una obra cercana, lo que representa un riesgo sanitario para los estudiantes.