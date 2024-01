La sesión de concejo donde se debatiría el pedido de vacancia de la regidora Sherly Morales Villanueva fue suspendida por falta de quórum. El alcalde de Huánuco Antonio Jara manifestó que la mayoría de regidores no asistieron a la reunión porque días antes recibieron amenazas por un grupo de agremiados al sindicato de Construcción Civil.

Pedido de vacancia

Estaba prevista en la sesión de concejo debatir el petitorio de Nagheli Solsire Calzada Vargas, quien solicitó ante el Jurando Nacional de Elecciones (JNE) y la Municipalidad de Huánuco declare la vacancia de la regidora, argumentando que infringió la Ley de Contrataciones y la Ley Orgánica de Municipalidades por tener –presuntamente- vínculos con la empresa Consultoría y Constructora Shelmer SRL que se adjudicó una obra en la Municipalidad Distrital de San Pablo de Pillao por un monto de S/1 965 290.00.

Sesión de concejo

El secretario general de la municipalidad de Huánuco, Baltazar Vara Berrospi, pasó lista para dar inicio a la sesión programada para el 10 de enero, pero solo registraron su asistencia los concejales: Fernando Shol, Edith Flores, Sherly Morales, Miluska Torres, Alex Remigio, y el alcalde Antonio Jara. Ante la ausencia de ocho regidores y la falta de quorum se suspendió la sesión que será reprogramada en plazo de cinco días hábiles.

“La gran mayoría de regidores me hicieron saber que recibieron amenazas antes de venir a la sesión, incluso sacaron panfletos contra ellos y mi persona. Yo no le tengo miedo a las amenazas, me hubiera gustado que vengan los regidores y se debata el pedido, además, dejo bien claro que la decisión que tome el Concejo no es determinante, será el JNE que decida el pedido de vacancia”, dijo Jara.

Abogado

Entre tanto, el abogado especialista en Derecho Electoral y Municipal; además es asesor de la Asociación de Regidores del Perú, Julio Silva Meneses, afirmó que es evidente que existe una represalia frente a los actos de fiscalización que ha venido realizando la regidora Morales.

“Si nos ceñimos al tema técnico legal y sin ningún atisbo de duda, les digo que no se configuran las dos causales de vacancia, que se le imputado a la regidora, por el lado referido a la hoja de vida, corresponde a una etapa previa a la etapa edil, corresponde durante el proceso electoral”, refiere.

Con respecto a la contratación (participación de la regidora en la obra en distrito de Pillao), el abogado Silva, indicó que tampoco tiene un fundamento asidero legal, y el JNE ha desarrollado en muchos casos como se aplica la causal de vacancia. “El primer elemento que la contratación sea haya sido realizado por la municipalidad en la cual la regidora es autoridad, en este caso se está, cuestionando por la contratación de una municipalidad distrital”, dijo.