Caen “Los Clonadores de Amarilis” por receptación agravada

En Tarma, región Junín, agentes del equipo n.º 1 del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) Huánuco lograron recuperar 420 sacos de arroz robados, en el marco de una operación que permitió avanzar en la desarticulación de la banda criminal denominada “Los Buitres del Arroz”.

Como se recuerda, el pasado 16 de agosto, en la zona de Carpish, distrito de Chinchao (Huánuco), fue asaltado un tráiler conducido por Luis Carlos Chuquin Chávez (59), quien fue asesinado al resistirse al robo de los 688 sacos de arroz que transportaba desde Rioja hacia el mercado de Santa Anita, en Lima.

La caída de la organización criminal comenzó tras el hallazgo de 257 sacos de arroz en la vivienda de un exregidor del distrito de Pillco Marca. La posterior detención de Wille Espinoza Venancio permitió a las autoridades dar con el paradero del cuerpo sin vida de Chuquin Chávez en el caserío Cerro Verde, en Chinchao, y llevó a la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda en la ciudad de Tarma.

Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y capturar a otros implicados en este crimen.