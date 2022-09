El Jurado Electoral Especial JEE de Huánuco, a través del área de fiscalización halla que el candidato a la alcaldía de Huánuco por el movimiento Mi Buen Vecino, Juan Antonio Jara Gallardo habría omitido consignar información en su hoja de vida en rubro de declaración jurada de ingresos de bienes y rentas.





informe. De acuerdo a copia del informe No 005-2022 remitido el pasado 18 de agosto ante despacho de la presidente del JEE, Angélica Aquino Suárez, al que tuvo acceso el Diario Correo, indica que Jara Gallardo es socio y subgerente de la empresa Whitehouse Producciones SAC (promover espectáculos y eventos sociales de cualquier naturaleza conciertos, fiestas y otros), suscribiendo 500 acciones por lo que habría una omisión de información o la incorporación de información falsa en la Declaración Jurada de Hoja de Vida.

“El candidato dijo no tener información por declarar; sin embargo, según la información obtenida de la SUNARP el 27 de junio del 2022, y según la consulta web con la plataforma síguelo SUNARP mediante enlace ( ...) se advierte que el candidato (Antonio Jara) registra dos partidas con No 11114719 y 12924102, no habiendo declarado la partida 12924102 siendo socio de Whitehouse Producciones SAC” indica el informe. Y solo ha consignado que es gerente de la empresa Colpa Gas SAC.

En esa medida indica que el JEE dispone la exclusión de un candidato cuando advierte la omisión de información o la incorporación de información falsa.

MIRA AQUÍ: Onpe entrega credenciales a miembros de mesa en Huánuco

Fiscalizador indica que incurrió en causal de exclusión

El fiscalizador de hoja de vida, Luis Alania Ursua, en el informe recomendó solicitar información al personero legal del movimiento Mi Buen Vecino a fin de esclarecer lo señalado en informe. Cuyo caso está pendiente de resolver y hay temor en la agrupación verde .