Malestar e indignación se generó entre los trabajadores asistenciales de la Red de Salud Huánuco tras la entrega de vales de alimentos por un monto menor al inicialmente anunciado. Según denunciaron, la actual gestión regional había programado otorgar vales de S/ 100 a más de 950 trabajadores de salud, entre enfermeras, obstetras y técnicos; sin embargo, al momento de la entrega, el beneficio se redujo a S/ 46.50, sin que se brinde una explicación oficial sobre el cambio.

NO ALCANZÓ NI PARA EL PASAJE

Los trabajadores señalaron que fueron convocados para recibir los vales este día y que la reducción del monto causó sorpresa y descontento, ya que el valor entregado no cubriría ni los gastos básicos de traslado. Además, cuestionaron que los víveres deban ser recogidos en el distrito de Pillco Marca, lo que implica un gasto adicional en transporte, que en algunos casos representaría más de la mitad del valor del vale.

ES UNA BURLA

El personal asistencial expresó su preocupación por lo que consideran una falta de consideración hacia su labor, especialmente en un sector que cumple un rol fundamental en la atención de la población. Asimismo, demandaron a las autoridades regionales explicaciones claras sobre la modificación del beneficio anunciado y pidieron mayor respeto y transparencia en las decisiones que los involucran.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha emitido un pronunciamiento oficial que aclare los motivos de la reducción del monto ni las condiciones establecidas para la entrega de los vales de alimentos.