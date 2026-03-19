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Personal del Área de Robos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) realizó un operativo que permitió la detención de tres presuntos implicados en el asalto y robo a un adulto mayor, ocurrido en noviembre de 2025 cuando viajaba de Ambo a Huánuco. Entre los detenidos figuran la hija de la víctima y su yerno.

Cleyde Chaucas Pablo (30), Adelina Susan Argandoña Jara (31) y William David Martínez Quispe (33), alias “Culebra”, fueron intervenidos por orden de un juez de investigación preparatoria, que dispuso 72 horas de detención preliminar a solicitud del Ministerio Público.

Tras la captura, los acusados fueron puestos a disposición judicial para la audiencia de control de identidad.

Asalto bajo la modalidad de “cogoteo”

Los hechos se iniciaron en la ciudad de Ambo, cuando Julio Argandoña Ávila (84) llegó junto a su hija al paradero de vehículos. Ambos abordaron una unidad de transporte conducida por el yerno de la víctima, con destino a Huánuco.

Durante el trayecto, a la altura de Villasol, en Ayancocha, el conductor permitió el ingreso de un supuesto pasajero y, más adelante, de otro individuo. Ambos se ubicaron en la parte posterior del vehículo.

Según la denuncia del agraviado, quien viajaba en el asiento del copiloto, el ataque se produjo a la altura de Andabamba. Uno de los sujetos lo golpeó violentamente y obligó al conductor a desviarse hacia la ruta a Cayrán.

Lo ataron

En una zona desolada, los delincuentes continuaron agrediéndolo, lo ataron con una soga y le arrebataron sus pertenencias, incluyendo celular, billetera y tarjetas bancarias, con amenazas de muerte lo obligaron a revelar sus claves.

Luego, uno de los implicados se dirigió junto a la hija de la víctima a una agencia de la Caja Huancayo, donde retiraron un total de 2,100 soles, dinero que fue guardado por la mujer. Tras concretar el retiro, los delincuentes abandonaron el lugar, dejando al adulto mayor maniatado.

Sospechas sobre la familia

Las diligencias policiales, que incluyeron la revisión de declaraciones e imágenes de cámaras de seguridad, llevaron a los investigadores y al fiscal del caso a sospechar que la hija y su pareja habrían planificado el asalto bajo la modalidad de “cogoteo”.

El adulto mayor declaró que su hija solía acompañarlo a retirar dinero y que, tras el hecho, tanto ella como su yerno intentaron disuadirlo de presentar la denuncia. Llamó la atención que la pareja no opusiera resistencia pese a que los atacantes no portaban armas.