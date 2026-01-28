Huánuco: policía detiene a sujeto por ultrajar sexualmente a menor

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco dio inicio a su primer ciclo de capacitaciones presenciales del año 2026, orientado a fortalecer las capacidades técnicas de los directivos de las instituciones educativas públicas y privadas de su jurisdicción.

La jornada inaugural, realizada en el auditorio de la sede institucional, reunió a directores del nivel inicial y coordinadoras de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), quienes abordaron temas relacionados con la correcta configuración del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE).

Este proceso resulta fundamental para garantizar que cada institución educativa inicie el periodo académico con una matrícula oportuna de los estudiantes y la aprobación adecuada de sus nóminas correspondientes.