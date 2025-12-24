Con el objetivo de garantizar un adecuado inicio del Año Escolar 2026, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco, liderada por el director Dr. Francisco Pérez Naupay, recibió el primer cargamento de materiales educativos enviado por el Ministerio de Educación (Minedu).

Esta entrega marca el inicio oficial de las acciones correspondientes al Buen Inicio del Año Escolar (BIAE) 2026, permitiendo asegurar que miles de estudiantes cuenten con textos escolares y cuadernos de trabajo desde el primer día de clases.

Según el reporte técnico, la UGEL Huánuco formalizó la recepción de un primer lote que alcanza un peso total de 21,669.06 toneladas. En la distribución por niveles educativos, el nivel inicial recibió 5,041.92 toneladas, el nivel primaria concentró el mayor volumen con 11,705.93 toneladas, mientras que el nivel secundaria recibió 4,921.21 toneladas, completando así el total de este primer envío.

De acuerdo con las metas establecidas para el BIAE 2026, la UGEL Huánuco tiene previsto recibir un total de 63,509.31 toneladas de materiales educativos. Con este primer cargamento, se ha logrado cubrir el 34.12 % del total programado para la jurisdicción, avanzando conforme al cronograma establecido por el Ministerio de Educación.

Al respecto, el director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez Naupay, señaló que esta recepción anticipada constituye un aspecto clave dentro de la planificación logística del sector educativo, ya que garantiza la disponibilidad oportuna de recursos pedagógicos para los tres niveles de la educación básica.

Con esta acción, la UGEL Huánuco reafirma su compromiso de optimizar los procesos logísticos y asegurar que cada niño, niña y adolescente cuente con las herramientas necesarias para su aprendizaje desde el primer día del año escolar.