Un fallecido y un herido es el saldo de un accidente de tránsito ocurrido en la zona conocida como Tomayrica–Huengomayo, en la jurisdicción del distrito de Panao, provincia de Pachitea.

El hecho se registró aproximadamente a las ocho de la mañana del jueves, cuando una camioneta marca Toyota se despistó y cayó a un abismo de aproximadamente 100 metros por causas que aún son materia de investigación.

LO IDENTIFICAN

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Comisaría de Panao para realizar las primeras diligencias. Posteriormente, con la presencia del fiscal de turno de Panao y personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT), se procedió al levantamiento del cadáver de quien fue identificado como Rosas Nicasio Aquino.

El cuerpo fue trasladado a la morgue para la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente.

HERIDO DE GRAVEDAD

En tanto, una segunda persona que resultó gravemente herida fue trasladada inicialmente al centro de salud del distrito de Panao, donde recibió las primeras atenciones. Posteriormente, el médico de turno dispuso su referencia al Hospital Regional Hermilio Valdizán, en la ciudad de Huánuco.

El herido fue identificado como Edenio Nicasio Borromeo, de 23 años de edad, quien presenta diagnóstico de politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado.