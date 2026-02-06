Inmensa tristeza y dolor enlutan a una familia en Tingo María

El Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del caso la fiscal adjunta Carmen Reyes Valentín, logró una sentencia condenatoria contra Carlos Salinas por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado de uso, en agravio del Estado Peruano – Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL).

El caso fue resuelto mediante el mecanismo de terminación anticipada, acordada por las partes, estableciéndose una pena de un año y ocho meses de pena privativa de la libertad, en calidad de autor del delito de peculado de uso, previsto en el artículo 388° del Código Penal.

La pena fue impuesta con carácter de ejecución suspendida, fijándose un periodo de prueba de un año, además del pago de S/ 3000 por concepto de reparación civil a favor de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.

Asimismo, el sentenciado deberá cumplir con la inhabilitación por cuatro años y dos meses, y el pago de 150 días multa, equivalentes a S/ 2550.

Con esta sentencia, el Ministerio Público reafirma su compromiso en la lucha contra los delitos de corrupción de funcionarios y la defensa de los intereses del Estado.