Más de 20 mil vacunas (AstraZeneca y Sinopharm) podrían ser devueltas en los próximos días al Ministerio de Salud (Minsa), porque están a punto de caducar, advirtió el titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Huánuco. Dichos fármacos no son del agrado de un gran sector de la población local debido - a la campaña de desinformación mediática divulgada - en algunos canales de televisión nacional.





La constantes campañas de concientización no fueron suficientes para cerrar las brechas de inmunización contra la Covid-19, teniendo en consideración una posible tercera ola pandémica, en el país y la región. “Por ahí estuve escuchando que no quieren vacunarse con la AstraZeneca, la Sinopharm, y que solo quieren la Pfitzer. Todas las vacunas protegen con sus dos dosis en más del 96 % y los que no la tienen llegan a UCI”, enfatizó Carlos Segovia Maldonado, titular de la Diresa.

No obstante, respecto a la posible devolución del lote de vacunas, la institución a cargo del sistema de Salud regional buscará plantear nuevas estrategias en coordinación con el Minsa para frenar el problema. “Esas vacunas (AstraZeneca y Sinopharm) están por vencerse (…) nos las han dado con un tiempo de vencimiento pronto. Nosotros no nos podemos hacer responsable de aquello, lo que si estamos haciendo nosotros es dar a conocer el problema al ministerio de salud que, las vacunas que tenemos son grandes dosis que quizá no se podrá coberturar en menos de un mes”, precisó el director ejecutivo de la Diresa.

Sin embargo, se espera las vacunas que tienen límite de vencimiento sean redistribuidas, en el menor plazo posible para que no se pierdan. “Lamentablemente nos ha llegado con fecha de vencimiento en noviembre. Hemos hecho la advertencia para su redistribución, pese a ellos seguimos vacunando. En todo caso que el Minsa nos de una oportunidad para seguir bajando nuestros grupos etarios”, finalizó Carlos Segovia.

Hasta la fecha (13/10/2021) la Dirección Regional de Salud de Huánuco, inoculó a 509, 660 personas en todo el departamento; de los cuales, 308, 782 recibieron la primera dosis y 200, 878 la segunda dosis. La Diresa continúa la aplicación a mayores de 18 años de la primera y segunda dosis de las vacunas Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm

La información sobre el tema de las vacunas fue dado por Carlos Segovia ayer, luego de informar de las actividades con motivo de celebrarse el Dia Mundia de La Salud, actividad que se desarrollo en el auditorio de la Dirección Regional de Salud en presencia de los demás especialistas sel sector salud.