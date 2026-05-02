El imitador Carlos Álvarez fue sometido ayer a una intervención quirúrgica para extirpar una hernia abdominal y actualmente permanece en proceso de recuperación en la Clínica Clínica Limatambo.

Según explicó su productor, Raúl Dávila, el artista presentó un bulto sobre el ombligo que luego fue diagnosticado como una hernia encapsulada.

También indicó que la operación debía realizarse de inmediato para evitar complicaciones.

“A la 1:34 p. m. (ayer) ingresó a la sala de operaciones” , detalló para Trome.

Dávila señaló que la intervención duró una hora y veinte minutos y que, tras salir del quirófano, Álvarez fue trasladado a una sala de recuperación. Posteriormente, pasará a una habitación para continuar con su descanso, aunque todavía no se ha definido cuándo recibirá el alta médica.