Huánuco: ONPE sortea a más de 20 mil miembros de mesa para las ERM 2026

Vecinos de la Alameda de la República en Huánuco colocaron cuarenta banderas peruanas en más de 320 árboles para rechazar simbólicamente su tala o traslado anunciado por el Gobierno Regional.

El ciudadano Manuel Santa María cuestionó que el gobernador Antonio Pulgar pretenda convertir la histórica avenida en una vía de doble sentido sin convocar a colegios profesionales ni a colectivos ambientalistas.

Ante la falta de respuesta a un memorial con más de 350 firmas, los residentes denunciaron un abuso y señalaron que se debió priorizar la inversión en servicios básicos de agua, desagüe y pavimentación.