Huánuco: Jornadas de capacitación para miembros de mesa se realizarán en todo el país

La crisis hídrica en la ciudad de Huánuco alcanza niveles alarmantes. Por tres días consecutivos, los distritos de Huánuco, Amarilis y Pillcomarca permanecieron sin acceso a agua potable, luego de que un huaico destruyera el canal de conducción hacia la planta de tratamiento de la empresa Seda Huánuco.

Lo que la empresa califica como un desastre natural, los representantes civiles lo señalan como una omisión de funciones. Humberto Baca Estrada, presidente de la junta vecinal San Francisco, calificó la situación de «negligencia», subrayando que el colapso del sistema es un problema recurrente que no recibe soluciones estructurales año tras año.

GOLPE A LOS BOLSILLOS

Duro golpe al bolsillo y a la salud, representa la falta del recurso, que ha paralizado durante tres días la economía local y pone en riesgo la salubridad pública. En restaurante y otros comercios de servicios se han podido advertir la compra de baldes de agua hasta 10 soles.

Mientras que la crisis escolar se pudo notar que, en las diferentes instituciones educativas por la falta del servicio de agua, la presencia de condiciones higiénicas mínimas.

Ante la falta del servicio de agua potable por más de tres días, la empresa inició con el reparto de agua mediante camiones cisternas, que no logró abastecer la demanda y los vecinos expresaron su malestar por falta de información adecuada sobre los horarios.

AFECTACIÓN

A consecuencia de las intensas lluvias que soportó la provincia, la madrugada del lunes hubo la caída de grandes rocas y lodo desde la parte alta del cerro sobre 25 metros del canal de conducción, contiguo a la carretera Huánuco-La Unión.

Miguel Espino Lau,coordinador de producción de agua potable y tratamiento de aguas residuales de Seda Huánuco, informó que el restablecimiento del servicio está demorando porque la mañana del martes se produjo un nuevo deslizamiento sobre la zona que con maquinaria pesada ya habían limpiado el lunes.

La noche del martes, una excavadora y una brigada de obreros culminaron la limpieza del interior del canal. “De no presentarse condiciones climatológicas adversas durante el desarrollo de los trabajos, el servicio será restablecido de manera progresiva, lo cual se verá reflejado en la llegada del agua potable desde tempranas horas del día miércoles 25 de marzo”, detalló la empresa en un comunicado.

CAMBIOS

Ante la falta de respuesta técnica, los dirigentes no solo demandan la intervención inmediata del Gobierno Regional y el sector salud para prevenir brotes epidemiológicos, sino que han solicitado formalmente la renuncia del directorio de Seda Huánuco.

“Lamentablemente no hay plan de contingencia. Año tras año tenemos este problema y no se preocupan en nada”, sentenció Vaca Estrada, reflejando el sentir de una población que permanece en alerta y exige una solución definitiva para que el acceso al agua no dependa de la temporada de lluvias.

El servicio de agua potable, paulatinamente se restableció pasado las 3:00 p. m. del miércoles 25 de marzo.