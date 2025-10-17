Huánuco: dos sujetos son sentenciados por venta de droga a través de redes sociales

En un acto de profunda fe y tradición, la sagrada imagen del Señor de Burgos, Rey y Patrón de Huánuco, llegó este jueves a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL), donde pernoctará hasta el sábado 18 de octubre como parte de su recorrido espiritual por diversas instituciones de la ciudad.

La imagen del Cristo moreno, símbolo de devoción para miles de huanuqueños, fue recibida con fervor por estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades universitarias. La comunidad universitaria ha organizado actividades litúrgicas, momentos de oración y una verbena en su honor, destacando el profundo significado espiritual de su presencia.

“Es la primera vez que el Señor de Burgos va a pernoctar en nuestra ciudad universitaria. El sábado continuará su recorrido hacia la ciudad de Pillco Marca. Para esta noche hemos programado una verbena en su honor”, señaló el rector de la UNHEVAL, Guillermo Bocángel Weyderth.

BENDICIONES

Durante su mensaje, la máxima autoridad universitaria reafirmó su fe en la venerada imagen y pidió bendiciones para toda la comunidad universitaria, la región de Huánuco y el país.

“Vivimos momentos críticos. Pedimos al Cristo huanuqueño que nos ayude a salir adelante, que haya paz, armonía y amor; que no exista odio entre los mismos huanuqueños ni entre peruanos. Bendiciones para todos lo que no han podido estar por problemas de salud que se recuperen pronto y derramen muchas bendiciones”, expresó con sentimiento el rector

La presencia del Señor de Burgos en la UNHEVAL es vista no solo como un gesto de fe, sino también como un llamado a la unidad espiritual y al compromiso con los valores que fortalecen a la sociedad huanuqueña desde el ámbito académico.