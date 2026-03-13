Huánuco: sobresale la participación femenina en debate anticorrupción
El vicegobernador regional de Huánuco, Juan Paredes Ríos, cuestiona y tomó distancia de las promesas de obras que el Gobierno Regional viene anunciando para este año, entre ellas la construcción de un estadio en la lejana provincia de Puerto Inca. Según sostuvo, este proyecto no sería viable para ejecutarse este año, debido a que no existiría un presupuesto confirmado.
En ese contexto, dejó en claro que no respaldará ninguna obra que no cuente con viabilidad técnica y financiera. Asimismo, advirtió que persisten serias dudas sobre el terreno donde se pretende levantar la infraestructura, habría detectado una posible filtración de agua en la zona prevista para su ejecución, en Yuyapichis, lugar donde el proyecto fue anunciado con gran expectativa por el gobernador.
Juan Paredes, fue enfático al señalar que el tiempo se agota y que la actual gestión de Pulgar está en su etapa final, por lo que continuar formulando promesas sin resultados concretos solo incrementa el malestar ciudadano. En esa línea, remarcó que una obra de esta magnitud no debió ofrecerse sin contar previamente con condiciones mínimas definidas, como presupuesto asegurado, viabilidad técnica y una ruta clara de ejecución.