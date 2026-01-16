En una acción conjunta, con la presencia del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Municipalidad Distrital de Amarilis, realizaron un operativo en la zona de Llicua Baja, en el distrito de Amarilis, específicamente en el sector correspondiente al malecón Joaquín Garay (Huayopampa).

En el área las autoridades han identificado tres zonas críticas, debido a la existencia de viviendas construidas en material noble, dentro del terreno inalienable que forma parte de la faja marginal del río Huallaga.

Para las autoridades tanto del Ministerio Público, Policía, ANA y la comuna amarilense, este procedimiento constituye una etapa previa a la emisión de una orden de recuperación mediante ejecución extrajudicial, la cual se generaría en el plazo inmediato.

“Existe una ley de recuperación extrajudicial precisa. Estas viviendas clandestinas tienen que ser retiradas sí o sí, ya que no poseen derecho real alguno”, explicó César Gonzales Ramos, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).